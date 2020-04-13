شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير المرافق وقياس حرارة العاملين بـ 22 مدينة صناعية والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي المكلف للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» قصي العبدالكريم لـ«اليوم»، عن مخاطبة جميع شركاء «مدن»، من خلال كافة الوسائل الإعلامية المتاحة، لحثّهم على الالتزام بضوابط وإجراءات الدخول والخروج من المصانع، والتنقل إلى المدن الصناعية، واعتماد الممارسات الوقائية والصحية، والابتعاد عن التجمعات بشكل عام، لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا ، موضحًا أنه يتولى تنفيذ هذه القرارات أكثر من 400 رجل أمن على مدار الساعة.

تقليص الأعداد

وشددت «مدن» على جميع المنشآت الصناعية، بضرورة تقليص أعداد العاملين في خطوط الإنتاج إلى الحد الأدنى، وألا تتجاوز نسبة من يباشرون في المكاتب الإدارية التابعة للوحدات التشغيلية غير المستثناة 40 %، مع الإيقاف التام والمباشر لجميع الأعمال في المكاتب الرئيسية، ومتابعة الالتزام بالتوجيهات الحكومية حيال ذلك، بالإضافة إلى تنفيذ الجولات التفتيشية والرقابية للمتابعة ومباشرة المخالفات ورفعها للجهات المختصّة.

تعليمات وبطاقات

ودعت «مدن» شركاءها لاتباع التعليمات الصادرة في المرسوم الملكي بتعليق العمل بدءًا من يوم الإثنين، والتزام جميع المنتسبين والعاملين في المصانع بالمدن الصناعية بعدم مغادرة منازلهم إلَّا للضرورة القصوى التي يقتضيها العمل في المصنع، مع ضرورة حملهم البطاقات التي تثبت عملهم في المدن الصناعية والمصانع منعًا للتعرض للمخالفات.

جولات تفتيشية

ونفّذت «مدن» 816 جولة تفتيشية داخل 22 مدينة صناعية، شارك فيها 70 مراقبًا، فيما تشارك في اللجان المعنية وتُنسق أعمالها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة يوميًا، ومنها لجنة الطوارئ والأزمات بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ولجنة الطوارئ مع الدفاع المدني.

زيارات وقائية

وتُنفّذ مدن زيارات وقائية مشتركة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزيارة المواقع السكنية، إضافة إلى الإبلاغ والتنسيق مع وزارة الصحة في حال وجود حالات اشتباه أو استفسارات، للتحقق من تطبيق كافة الإجراءات وإنذار المخالفين، فضلاً عن تعقيم منشآت «مدن» والمنشآت العامة التابعة لها.

مخزونات السلع

وفيما يتعلّق بالمصانع، يجري تنفيذ زيارات تفقدية على المصانع الغذائية والدوائية والطبية للتأكد من توافر المخزونات الكافية من السلع الغذائية والمنتجات الدوائية والطبية، والوقوف على عمليات الإنتاج، ومستويات الالتزام بالإجراءات والضوابط التي أقرتها الدولة.

إجراءات دورية

وعطفاً على الإجراءات السابقة، تم إيقاف تقديم الوجبات داخل المطاعم، وإغلاق مناطق التجمع والترفيه، وكافة المحلات التجارية والنوادي الرياضية، مع التحقق بشكل دوري من الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة حرارة الزوّار بالمدن الصناعية.

مراقبة وتفتيش

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وبالنسبة للمدينة الصناعية الأولى بمحافظة الأحساء، فتخضع كباقي نظيراتها من المدن الصناعية بالمملكة لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وعمليات المراقبة والتفتيش، إذ توجد لجنة مكونة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الداخلية، مُمثّلة في الأمن العام، ووزارة الصحة، و«مدن»، والإمارة؛ للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات.

وشملت الجولات التفقدية، إسكان العاملين؛ لمتابعة التباعد البشري وتقليل الكثافة داخل الغرف، وعمليات النظافة وتطهير المرافق ودورات المياه، بالإضافة إلى التعقيم وقياس درجات الحرارة للأشخاص.

تعقيم المدينة

ويجري تعقيم المدينة، بدءًا من المدخل والطرق، مرورًا بالمرافق والساحات الخاصة بالخدمات، فيما تم إغلاق المساجد والمُصلّيات ودورات المياه العامة وساحات التجمع ومنطقة الترفيه بالإضافة إلى الملعب والصالة المغلقة بجميع مرافقها، وذلك حسب القرارات الصادرة عن وزارة الصحة وتوجيهات الأمن العام، مع السماح فقط بتقديم الخدمات التموينية مثل السوبر ماركت والاكتفاء بالطلبات الخارجية للمطاعم.

إيجار ورسوم

وأطلقت «مدن» العديد من المبادرات تحت مظلة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفي إطار التكامل مع منظومة الصناعة، إذ خفّضت الإيجار السنوي بنسبة 25 % حتى نهاية العام 2020، مع تأجيل سداد الرسوم المالية لمدة ثلاثة أشهر«90 يومًا» وذلك للمصانع الحاصلة على رخص تشغيل من قبل «مدن»، إضافةً إلى الإعفاء من رسوم اعتماد المخططات الهندسية ورسوم تعديل العقود حتى نهاية العام 2020.

فترة البناء

ولدفع عجلة التنمية الصناعية، قررت «مدن» تمديد فترة البناء للمصانع بحيث تكون 36 شهرًا، بدلًا من 24، بالإضافة إلى تمديد مدة رخص التشغيل حتى نهاية العام الجاري 2020م، فيما بلغ عدد المستفيدين من هذه المحفزّات والمبادرات قرابة 1800 مستفيد.

خطة طوارئ

وسارعت «مدن» بتفعيل خطة الاستجابة للطوارئ الخاصة بها، والتي تتيح إنهاء كافة طلبات الشركاء من خلال الأنظمة الإلكترونية، وفتح قنوات تواصل معهم عبر «البريد الإلكتروني، وسناب مدن، ولايف شات، والتذاكر، وواتساب الأعمال».

إجراءات ومحفزات

وتتيح «مدن» كافة البيانات والمعلومات حول الإجراءات والمحفزّات والمبادرات لشركائها، عن طريق رسائل بريدية ونصية، بالإضافة إلى نظام «eModon»، على أن يبدأ تطبيق القرار الخاص بالمحفزات في اليوم التالي لتاريخ صدوره.

وأبدى العبد الكريم سعادته بتواصل ”الخليج 365”، وحرصها على مصداقية المعلومات من مصادرها المعتمدة، مؤكدًا استعداد «مدن» التام للتفاعل مع ما يرد من استفسارات، وذلك في إطار الشراكة التي تجمع «مدن» بكافة وسائل الإعلام بالمملكة.