شكرا لقرائتكم خبر عن نقل عمالة مقاولي حاضرة الدمام والأحساءإلى 42 مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

سلمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 19 مدرسة للأمانة ضمن التعاون المشترك لنقل 80% من عمالة مقاوليها بحاضرة الدمام احترازيا من المجمعات السكنية الخاصة بهم إلى المدارس. كما أتمت أمانة محافظة الأحساء، التنسيق مع الإدارة العامة للتعليم، لتجهيز 23 مدرسة، لنقل العمالة الخاصة بمقاولي الأمانة من المجمعات السكنية، سعيا لتطبيق أفضل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأوضح أمين الأحساء م.عادل الملحم أنه سيتم نقل عدد من العمالة من مجمعاتها السكنية إلى المدارس كسكن مؤقت في حالة الاحتياج لذلك، بهدف تقليل نسبة الازدحام والتجمعات بين العمالة داخل المجمعات السكنية، تحسبا لأي إصابة قد تقع بين العمالة، وتفاديا لانتشار الفيروس بين أعداد كبيرة منهم، وذلك إدراكا من الأمانة بواجباتها تجاه العاملين في مشاريع القطاع البلدي. وأضاف: «يجري حاليا التجهيز والعمل على توفير كافة الاحتياطات اللازمة، بعد عملية تنظيف كامل المباني، مع العمل على تطهير وتعقيم المدرسة، واستكمال تجهيزات الغرف ودورات المياه، والتأكد من إيصال الإعاشة للعمالة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية العمالة من أي تلوث يؤدي إلى انتشار الفيروس من خلال وضع معقمات الأيدي في مواقع مختلفة داخل المدرسة، وتوزيع الكمامات والقفازات، والتوعية المستمرة لهم باتباع الإجراءات السليمة أثناء تأدية مهامهم، وكذلك يتم فحص درجات الحرارة لجميع العمال أثناء الخروج والدخول بهدف عزل أي حالة يشتبه في إصابتها».

وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص: إنه قد تم تسليم عدد من المباني المدرسية بإشراف ومتابعة مدير عام التعليم د. ناصر الشلعان لأمانة المنطقة الشرقية لبدء النواحي التشغيلية من خلالها .