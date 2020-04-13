شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 4200 كيلو أسماك ولحوم ودواجن فاسدة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أن البلدية قامت في إطار مسؤولياتها لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية والفنية بعمل جولة تفتيشية على أسواق الأسماك في المحافظة، مؤكدا أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأبان أن الجولة أسفرت عن ضبط ومصادرة مئات من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة، مضيفاً: إن البلدية عمدت لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الباعة المخالفين، بالإضافة لإتلاف المضبوطات الفاسدة.
وأكد أن الجولات التفتيشية تأتي استكمالاً للحملة التي أطلقتها البلدية على جميع الأسواق ومراكز التسوّق في مختلف أنحاء المحافظة، لافتاً إلى أن الجولات أسفرت عن ضبط ٤١٠٠ كلغ من الأسماك و١٠٦ كلغ من اللحوم و٢٥ كلغ من الدواجن الفاسدة.
وأبان أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات المفاجئة وخاصة على المحلات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف، داعيا الجميع للتعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة بالأسواق.
كانت هذه تفاصيل خبر إتلاف 4200 كيلو أسماك ولحوم ودواجن فاسدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.