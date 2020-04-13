شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الرش والتعقيم بأحياء الخبر والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية الخبر عمليات الرش والمكافحة بحيي اللؤلؤ والصواري ضمن جهودها في برنامج الإصحاح البيئي، كما واصلت عمليات التعقيم والتطهير بحي الإسكان ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من جهة أخرى تستمر بلدية الخبر في أعمالها الوقائية، عبر تكثيف عمليات التعقيم والغسيل في شارع الأمير تركي والمرافق الحيوية؛ للحد من انتشار الفيروس.

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