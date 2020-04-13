شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير واجهات المنازل وتكثيف الرقابة على المحلات والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية الظهران تعقيم وتطهير واجهات المنازل والأبواب في حي الدوحة مخطط ٣٣٠ ومخطط ٨٨٩، واستكمال تعقيم حي السلمانية مخطط رقم ٤٧٢، وتعقيم وتطهير واجهات المنازل والأبواب في حي الثريا، وحي شرق الدوحة.

كما كثفت البلدية الجولات الرقابية الصحية على المطاعم بعد السماح لها بتقديم الوجبات لخدمات «التوصيل بالسياره فقط»، وذلك وقت منع التجول.

من جهة أخرى تواصل البلدية وتيرة أعمالها الرقابية على محلات بيع المواد الغذائية والتموينية بمدينة الظهران؛ للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يُذكر أن أمانة المنطقة الشرقية قررت تكثيف جهودها لأعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمواقع الحيوية بأنحاء المنطقة استكمالًا لإجراءاتها الاحترازية وضمن مبادرة القطاع البلدي؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا». وجهزت الأمانة عددًا من المعدات التي تتناسب مع عملية التعقيم، وغسل ورشّ الشوارع، مستفيدة من وقت منع التجول للقيام بعملية التطهير والتعقيم مستخدمة كوادر مؤهلة ومواد ذات جودة عالية، مشيدة بالتعاون الكبير من مختلف الجهات واهتمامها بصحة وسلامة المجتمع.

وأكدت الأمانة حرصها على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة، في عملية التطهير والتعقيم التي شملت الشوارع والأرصفة والمحلات وغيرها من الأماكن.