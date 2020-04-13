شكرا لقرائتكم خبر عن سوق خضار «مؤقت» بحديقة الميادين بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

تواصل نشاط سوق الخضار والفواكه المؤقت بحديقة الميادين بحي عبدالله فؤاد بالدمام، وسط إقبال متزايد من المواطنين والمقيمين، وتنظيم وإشراف متكامل من بلدية شرق الدمام لخدمة السكان. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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