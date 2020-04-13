شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج أقنعة حماية للوجه بجامعة المؤسس والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت جامعة الملك عبدالعزيز، وفي إطار جهودها الحثيثة على المستويات الطبية والبحثية والصناعية كافة، من إنتاج وتوريد أقنعة حماية للوجه باستخدام «الطباعة الثلاثية الأبعاد» للمستشفى الجامعي لاستخدامها في التعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد ، وذلك من خلال طاقم باحثيها ودورهم الرائد في خدمة المجتمع عن طريق البحث العلمي والابتكار، وعبر وحدة التصنيع بكلية الهندسة في الجامعة وبالتعاون مع مركز الاقتصاد المعرفي ونقل التقنية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للأقنعة حوالي 400 قناع يومياً، ويمكن زيادتها إذا دعت الحاجة لذلك- لا سمح الله-، حيث تأتي جهود الجامعة في إطار تعضيد أدوار ومهام وزارات ومؤسسات الدولة للقيام بواجبها تجاه التصدي للفيروس، المستندة على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-، وتقديم الخدمات العلاجية والاحتياجات لجميع المصابين على أرض المملكة.

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