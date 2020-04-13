شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تحدث نماذج تصاريح التنقل خلال منع التجول والان نبدء بالتفاصيل
كما تصدر كل جهة حكومية تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية. وفيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل فيكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز 50% من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، بالإضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة.
وتؤكد وزارة الداخلية أن من لم يلتزم بالتصريح الموحد والمعتمد ستحرر بحقه مخالفة منع التجول البالغ حدها الأدنى 10.000 ريال عشرة آلاف ريال، وكذلك يعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظاما «الغرامة المالية، السجن».
وأكد المصدر أنه سيتم بدء العمل بذلك في مدينة الرياض كمرحلة أولى اعتبارا من الساعة الثالثة من ظهر اليوم.
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