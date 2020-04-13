شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة سريرية دولية محكمة بالمملكة لأربعة مضادات لـ «كوفيد 19» والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف الدراسة إلى الحصول على بيانات موثوقة يعتمد عليها فيما يخص فعالية وسلامة عدد من مضادات الفيروسات المستخدمة التي قد تسهم في علاج الفيروس، وهي ريمديسيفير«Remdesivir» وكلوركوين «Chloroquine» ولوبينافيرمع ريتونافير «Lopinavir with Ritonavir» وإنترفيرون بيتا 1ب «Interferon 1b. وتجرى الدراسة برعاية مشتركة من منظمة الصحة العالمية وعدد من الجهات الصحية داخل المملكة، تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء انطلاقًا من دورها في حماية الصحة العامة، من خلال ضمان سلامة وجودة وفعالية الأدوية واللقاحات اعتمادًا على الدراسات السريرية.
وحثت الهيئة جميع الجهات البحثية على تكثيف جهودها فيما يتعلق باكتشاف أو تطوير ما قد يساعد على إيجاد علاج أو لقاح لهذا الفيروس، كما ستقدم سبل الدعم كافة مثل تسهيل الإجراءات وتسريعها والاستشارات لمن يتقدم بتلك المبادرات.
ويمكن التواصل مع قسم التجارب السريرية بإدارة تقييم المنافع والمخاطر في الهيئة للاستفسار عن التنظيمات وكل ما يخص الأبحاث والدراسات السريرية، وذلك عن طريق البريد الالكتروني [email protected] أو الاتصال على الهاتف الموحد للهيئة العامة للغذاء والدواء 19999.
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