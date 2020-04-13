كشافة مكة توزع 500 وجبة جاهزة للمحتاجين

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وزعت كشافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس الأول بالتعاون مع جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي «إحسان» أكثر من 500 وجبة جاهزة على المحتاجين والمتعففين في بعض أحياء مكة المكرمة خلال فترة منع التجول لتخفيف الآثار والأعباء الناتجة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، وذلك ضمن حملة «برا بمكة» التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخرا. وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد قدير، أن كشافة تعليم مكة المكرمة مستمرة في الدعمين المعنوي واللوجستي للجهات ذات العلاقة من خلال المبادرات التطوعية خلال فترة منع التجول، انطلاقا من الدور المجتمعي للكشافة، والذي يأتي كأحد أهم الركائز التي تقوم عليها الحركة الكشفية في طريقتها ومبادئها وأهدافها.

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