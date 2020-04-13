شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع معاشات رجب لمستبعدي الضمان والان نبدء بالتفاصيل

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب بأثر رجعي للمستفيدين الذين أسقطوا الشهر الماضي قبل أن تجري إعادتهم لاحقا، إثر قرارات الوزارة التي اتخذتها للتخفيف على المستفيدين من آثار التبعات والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا

كما مددت الوزارة فترة عدم إسقاط أي مستفيد ضماني للشهرين القادمين «شعبان ورمضان»، إذ يشمل القرار جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي ممن يتوجب إسقاطهم بسبب عدم تحقيق الشروط والأهلية، إما لانتهاء الخدمة المقررة أو لانتهاء فترة التمكين أو غير ذلك، باستثناء حالة وفاة المستفيد. ويأتي القرار تماشيا مع المسؤولية المجتمعية المنوطة بالوزارة تجاه الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي في المملكة، خصوصا أن إعادة شمول بعض الفئات يتطلب مراجعة بعض الدوائر الحكومية لإحضار بعض المستندات المطلوبة.

وتقدر المعاشات المودعة لشهر رجب بأثر رجعي بـ 19.578 مليون ريال، وقد أودعت الوزارة في وقت سابق ما يتجاوز ملياري ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر شعبان للعام الجاري 1441.