القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبحت قضية انتشار فيروس كورونا المستجد فرصة ذهبية لترعرع الشائعات، وتعد الشائعات على منصات التواصل الأكثر خطورة وتأثيرا لوجود مرتع خصب لها من خلال سرعة تداولها وانتشارها كسهم بين الناس، دون التحقق من مصدر الخبر وحقيقة المعلومة.
شائعة صغيرة منحت طفلا جنسية جميع الدول العربية، بعدما نسبه كل العرب إليهم بسبب صورة نشرت له على موقع "فيسبوك" وتهافت الناس للتضامن والاعتزاز بـ"صانع الكمامات"، فكان تارة جزائرياً وتارة أخرى مصرياً أو سعودياً.
ولكن الفتى عاود الظهور من خلال فيديو مصور ليعرف الناس من يكون ومن أي بلد.
وفي هذا التقرير نتعرف على "صانع الكمامات" علي النداف، الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل ونال جنسيات العرب كلها.
كانت هذه تفاصيل خبر الطفل "صانع الكمامات".. أكثر من جنسية والانتماء عربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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