، "البيئة" تدعو الشركات لسرعة تقديم طلبات التنقل في أوقات منع التجول ،

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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشركات في القطاع الخاص التي تشرف عليها الوزارة أو القطاعات التابعة للوزارة إلى سرعة التواصل مع الوزارة لتقديم المستندات المطلوبة للحصول على تصاريح التنقل المؤقت خلال فترة منع التنقل.
وحثت الوزارة الشركات الراغبة في الحصول على التصريح سرعة التقديم بطلب على البريد الإلكتروني [email protected] ويكون الإرسال عبر بريد الشركة الرسمي من قِبل الشخص المخول إداريًا متضمنًا طلب التصريح، وفي حالة عدم وجود بريد رسمي يضمن الإيميل خطابًا من الشركة بطلب التصريح، كما يرفق في البريد الترخيص الصادر من الوزارة في ذلك.
وفيما يتعلق بتشغيل وصيانة جميع ما يتعلق بخدمات المياه، فيتم التواصل مع شركة المياه الوطنية على البريد الإلكتروني [email protected]
وزارة البيئة والمياه والزراعة منع التجول تصاريح التنقل فيروس كورونا الجديد
"البيئة" تدعو الشركات لسرعة تقديم طلبات التنقل في أوقات منع التجولمتعب البقمي الخليج 365 2020-04-13
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشركات في القطاع الخاص التي تشرف عليها الوزارة أو القطاعات التابعة للوزارة إلى سرعة التواصل مع الوزارة لتقديم المستندات المطلوبة للحصول على تصاريح التنقل المؤقت خلال فترة منع التنقل.
وحثت الوزارة الشركات الراغبة في الحصول على التصريح سرعة التقديم بطلب على البريد الإلكتروني [email protected] ويكون الإرسال عبر بريد الشركة الرسمي من قِبل الشخص المخول إداريًا متضمنًا طلب التصريح، وفي حالة عدم وجود بريد رسمي يضمن الإيميل خطابًا من الشركة بطلب التصريح، كما يرفق في البريد الترخيص الصادر من الوزارة في ذلك.
وفيما يتعلق بتشغيل وصيانة جميع ما يتعلق بخدمات المياه، فيتم التواصل مع شركة المياه الوطنية على البريد الإلكتروني [email protected]
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
01:28 AM
عبر بريد الشركة الرسمي من الشخص المخول إداريًا متضمنًا طلب التصريح
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشركات في القطاع الخاص التي تشرف عليها الوزارة أو القطاعات التابعة للوزارة إلى سرعة التواصل مع الوزارة لتقديم المستندات المطلوبة للحصول على تصاريح التنقل المؤقت خلال فترة منع التنقل.
وحثت الوزارة الشركات الراغبة في الحصول على التصريح سرعة التقديم بطلب على البريد الإلكتروني [email protected] ويكون الإرسال عبر بريد الشركة الرسمي من قِبل الشخص المخول إداريًا متضمنًا طلب التصريح، وفي حالة عدم وجود بريد رسمي يضمن الإيميل خطابًا من الشركة بطلب التصريح، كما يرفق في البريد الترخيص الصادر من الوزارة في ذلك.
وفيما يتعلق بتشغيل وصيانة جميع ما يتعلق بخدمات المياه، فيتم التواصل مع شركة المياه الوطنية على البريد الإلكتروني [email protected]
، "البيئة" تدعو الشركات لسرعة تقديم طلبات التنقل في أوقات منع التجول ،
المصدر : الخليج 365
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