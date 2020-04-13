شكرا لمتابعة خبر عن " البيئة " توضح كيفية الحصول على تصريح للتنقل في أوقات المنع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشركات في القطاع الخاص التي تشرف عليها الوزارة أو القطاعات التابعة للوزارة إلى سرعة التواصل مع الوزارة لتقديم المستندات المطلوبة للحصول على تصاريح التنقل المؤقت خلال فترة منع التنقل.

وحثت الوزارة الشركات الراغبة في الحصول على التصريح سرعة التقديم بطلب على البريد إلكتروني [email protected] ويكون الإرسال عبر بريد الشركة الرسمي من قبل الشخص المخول إداريا متضمنا طلب التصريح ، وفي حالة عدم وجود بريد رسمي يضمن الايميل خطابا من الشركة بطلب التصريح، كما يرفق في البريد الترخيص الصادر من الوزارة في ذلك.

وفيما يتعلق بتشغيل وصيانة جميع مايتعلق بخدمات المياه، فيتم التواصل مع شركة المياه الوطنية على البريد الالكتروني [email protected].