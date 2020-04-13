شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. هطول الأمطار الرعدية على نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول مشاهد من الأمطار الرعدية التي هطلت على نجران مساء اليوم الأحد.

وكانت الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة توقعت استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق نجران، جازان، عسير و الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض و الشرقية.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الافقية على حائل، القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.