خالد النمر يقدم نصائح لمصاب بكورونا وجالس في بيته

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):قدم الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ أمراض القلب، نصائح لمريض مصاب بفيروس كورونا وجالس في بيته حالته ما تحتاج تنويم.
وقال الدكتور عبر حسابه على موقع االتواصل الاجتماعي " تويتر " إن يجب تناول خافض الحرارة وشرب السوائل الكافية، التواصل المباشر مع الطبيب، إذا احس بضيق تنفس/ألم في الصدر يطلب الإسعاف.
وأضاف : أنه يجب أن يعزل نفسه عن الآخرين، ويتم تعقيم الأسطح التي يلامسها يوميا.
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