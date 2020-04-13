شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر يقدم نصائح لمصاب بكورونا وجالس في بيته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قدم الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ أمراض القلب، نصائح لمريض مصاب بفيروس كورونا وجالس في بيته حالته ما تحتاج تنويم.

وقال الدكتور عبر حسابه على موقع االتواصل الاجتماعي " تويتر " إن يجب تناول خافض الحرارة وشرب السوائل الكافية، التواصل المباشر مع الطبيب، إذا احس بضيق تنفس/ألم في الصدر يطلب الإسعاف.

وأضاف : أنه يجب أن يعزل نفسه عن الآخرين، ويتم تعقيم الأسطح التي يلامسها يوميا.