شكرا لمتابعة خبر عن طبيبة وممرضون.. تفاصيل الحالات الـ6 في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت مصادر عن تفاصيل الحالات التي تم إعلان تسجيلها بمنطقة جازان اليوم بعد تأكيد إصابتها بفيروس " كورونا " المستجد.
وأوضحت المصادر أن الحالتين في صبيا تعودان لممرضتين تعملان بمستوصف خاص، وتقرر إغلاق المستوصف احترازيًا لاتخاذ إجراءات تضمن سلامة طاقمه ومراجعيه، حيث كانت الممرضتان مخالطتين لمصاب سابق.
وأضافت أن الحالات التي سجلتها محافظة صامطة هي لطبيبة من جنسية عربية وعاملي نظافة وممرض يعمل بمستشفى بمنطقة عسير.
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