شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شيخ من جبال فيفاء يتحدث بعفوية مطمئنة للقلوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أظهر مقطع فيديو شيخٌ من جبال فيفاء الجميلة، يتحدث بعفوية وبحكمة السنين الطويلة، باثاً الطمأنينة والتفاؤل في كل من يسمعه.
وقال الشيخ بكلماتٍ تلامس القلوب وتغني عن محاضراتٍ مُطوّلة، إننا في دولة آمنة ومستقرة والله يوفقها ونحن في نعيم أكثر من دول أخرى والأسعار عندنا معقولة.
وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن المملكة دائمًا بخير بفضل الله وقيادتها الرشيدة.
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