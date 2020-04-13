شكرا لمتابعة خبر عن مهن ممنوع دخول عمالتها إلي المنازل أشهرها الحلاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدرت توجيهات عليا بإيقاف بعض المهن، خصوصا التي تعتمد على الأدوات المشتركة والانتظار والتجمع أو التعامل المباشر مع الأشخاص، مثل صوالين الحلاقة والصالونات النسائية.

ويأتي ذلك حرصاً على سلامة المجتمع وعدم انتشار العدوى عن طريق الأدوات في حال تهاون البعض، الأمر الذي دفعها لمنع العاملين فيها من تأدية الأعمال خارج محالهم.

ومن المهن التي يجب عدم إدخال عمالتها إلى المنازل " الحلاقون، بائعو الغاز، المندوبون، المعلمون الخصوصيون ".

وحول المهن التي يسمح لعامليها بالدخول للمنازلهم، و لا يمكن الاستغناء عن مهنهم، مثل " السباكة، الصيانة الكهربائية، صيانة التكييف ".