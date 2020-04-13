شكرا لمتابعة خبر عن وزير الطاقة: نجاح اتفاق أوبك يرجع فضله إلى ولي العهد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قاد الكثير من المفاوضات لتخفيض إنتاج النفط خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه " لا يمكن إلا أن أنسب الفضل لأهله، فولي العهد شارك وتابع وقاد الكثير من المفاوضات " .

يأتي ذلك بعد نجاح اتفاق اوبك+ لخفض إنتاج النفط إلى 9.7 مليون برميل يوميًا في مايو ويونيو.