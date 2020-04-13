شكرا لمتابعة خبر عن " الموارد والتنمية " توجّه بتشكيل لجنة للوقوف على حالة " مسنّ مكة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله أحمد آل طاوي، توجيهات بتشكيل لجنة للوقوف على حالة المسن.

وتفصيلا، زار فريق من فرع الوزارة بمكة المكرمة المسن في موقعه، وأخذوا بياناته، حيث أنه سيتم إنهاء بعض الأوراق الخاصة به، ويتم اتخاذ الإجراء المناسب، والذي يتماشى مع مثل تلك الحالات.

وكان المسنّ الذي يدعى غازي يسكن تحت أحد كباري مكة بعد أن تقطّعت به كل السبل.