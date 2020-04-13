وزير الشؤون الإسلامية يوافق على بدء استقبال البحوث العلمية الشرعية المتخصصة بجائحة كورونا

وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على بدء استقبال البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من المختصين (أفرادًا وجهات)؛ وذلك عقب اكتمال كافة الضوابط والمعايير للبحوث التي أقرتها اللجنة المختصة؛ وذلك عبر الرابط https://bit.ly/3a97CZj، خلال المدة 21-30/8/1441هـ.

جاء ذلك بعد عدة اجتماعات (افتراضية) عقدتها اللجنة التي شكلها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ برئاسته، والدكتور يوسف بن محمد بن سعيد نائبًا للرئيس، وعضوية عدد من وكلاء الوزارة والمتخصصين؛ وذلك استشعارًا لأهمية بذل كافة الجهود الشرعية لمواجهة هذه الجائحة (فيروس كورونا)، مواكَبةً لجهود الدولة في منع انتشار وباء كورونا وتماشيًا مع رسالة وأهداف الوزارة العامة.