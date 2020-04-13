مصاب بكورونا أم إنفلونزا؟.. تطبيق «موعد» يطمئنك على صحتك بالمنزل

في هذا الوقت من العام، تشهد أجواء المملكة حالات طقس متقلبة. وأحيانًا، يصاب البعض بحساسية الربيع أو بعض نزلات الرشح والبرد والإنفلونزا الموسمية التي تتشابه أغلبها مع أعراض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) أكبر جائحة فيروسية تواجه العالم في الوقت الحالي.

وفي ظل إجراءات التباعد الاجتماعي التي وجهت وزارة الصحة والحكومة باتباعها للحد من تسجيل إصابات جديدة بالفيروس التاجي المستجد؛ قد يلجأ البعض إلى الخروج من منازلهم للتوجه إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة إذا ظهرت عليهم الأعراض المعروفة حتى الوقت الحالي للإصابة بمرض كوفيد-19. وأثناء التنقل تكثر فرص الإصابة بالمرض حتى إن لم يكن مصابًا به، كما تكثر فرص إصابة غيره بالفيروس إذا كان مصابًا؛ لذا أطلقت وزارة الصحة تطبيق «موعد» لمساعدة المواطنين والمقيمين وهم في منازلهم.

ما هو تطبيق موعد Mawid؟

تطبيق موعد هو أحد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الصحة من أجل حجز مواعيد الرعاية الصحية، وإدارة هذه المواعيد، سواء بالتعديل أو الإلغاء، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه، وفقًا للموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

وأثبت تطبيق موعد كفاءته في التعامل مع المصابين بوباء كورونا المستجد؛ حيث يتواصل كل من يشعر بأي من أعراض الوباء عن طريق التطبيق مع مختصي الصحة الذين يطرحون الأسئلة عليهم، وتم تسجيل عشرات الحالات عن طريق التقييم الذاتي من خلال التطبيق التابع لوزارة الصحة.

تحميل التطبيق من على المتاجر الذكية

ومن أجل الاستفادة بالخدمات التي يقدمها تطبيق موعد الإلكتروني فكل ما عليكم هو القيام بتحميل التطبيق على الأجهزة الذكية الخاصة بكم، سواء عن طريق رابط تطبيق موعد على Google Play للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، ويمكن تحميل التطبيق عبر الضغط هنا.

كما يمكن لمستخدمي هواتف آيفون الاستفادة من خدمات تطبيق موعد عن طريق رابط تحميل تطبيق «موعد» على أجهزتهم من خلال App Store. ويمكن تحميل التطبيق عبر الضغط هنا.

رسوم وإجراءات وشروط الحصول على الخدمة

وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي، كشفت وزارة الصحة أن حجز الموعد يكون فوريًّا وإلكترونيًّا عبر التطبيق الذي يقدم الخدمة مجانًا لجميع المستخدمين بالمملكة، وللحصول على خدمات تطبيق موعد يجب عليك اتباع الإجراءات التالية:

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- تحميل التطبيق على أجهزة الهاتف الذكية.

- استخدام الموقع الإلكتروني.

- الاتصال على مركز خدمة (937

- التوجه إلى المركز مباشرةً وحجز موعد عن طريقه.

كما أوضحت وزارة الصحة أنه لا توجد شروط تمنع من حجز موعد للمريض على النظام؛ لذلك تم إيجاد قنوات حجز مختلفة، لكن هناك شرطًا لاستخدام التطبيق أو الموقع وهو ضرورة وجود حساب بموقع (أبشر).

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