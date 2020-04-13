بالصور.. اجتماع افتراضي عبر الإنترنت لمسؤولي أمانة جمعية الكشافة

عقدت أمانة جمعية الكشافة العربية السعودية، مساء اليوم اجتماعًا افتراضيًّا عبر الإنترنت للمتطوعين بالأمانة العامة، برئاسة الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، لمناقشة العديد من النقاط المُدرجة على جدول الأعمال.

ومن أهم النقاط المدرجة، مناقشة البرامج التي تم تنفيذها خلال فترة التوقف وفقًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجمعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ حرصًا منها على سلامة أعضائها، وتوفير بيئة خالية من الأذى أثناء ممارسة النشاط الكشفي، ومناقشة الجهود التي تبذلها الفرق التطوعية التي أطلقتها الجمعية منذ بدء الجائحة مع الوزارات المختلفة، ومع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، كما تضمَّن الاجتماع التوصية بتنظيم العديد من الفعاليات عن بُعد، وكذا إقرار عددٍ من المبادرات في إطار المشاركة المجتمعية.

وأكد الأمين العام في ختام الاجتماع أهمية وضرورة الالتزام باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المتطوعين من الجوالة والقادة والرواد، وثمن الجهد الذي قاموا به خلال الفترة الماضية؛ ما يوضح جليًّا القيم والمبادئ التي نشؤوا وتربَّوا عليها، والتي ساعدت في بناء شخصياتهم ورسَّخت بداخلهم روح تحمل المسؤولية وحب المساعدة من أجل عالم أفضل.

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