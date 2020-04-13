ترامب يُهنئ الملك سلمان وبوتين باتفاق «أوبك+» ويؤكد: سيوفر مئات الآلاف الوظائف بأمريكا

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاتفاقات التي تم التوصل إليها ضمن مجموعة أوبك+ للحد من إنتاج النفط على مراحل وبشكل طوعي.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار ترامب إلى أنه تم إبرام صفقة النفط الكبيرة مع «أوبك +»، مؤكدًا أن هذا سيوفر مئات الآلاف الوظائف في الولايات المتحدة.
وأضاف: أود أن أشكر وأهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان، لقد تحدثت إليهما للتو من البيت الأبيض، مُتابعًا: صفقة عظيمة للجميع.
وأفادت مصادر مطلعة، مساء الأحد، بأن الدول المصدرة للنفط من خارج منظمة «أوبك» المعروفة بـ(أوبك+)، وافقت بالإجماع على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميًّا، لشهري مايو ويونيو المقبلين.
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