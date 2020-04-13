«الغذاء والدواء» توافق على إجراء تجارب سريرية لمضادات الفيروسات في 7 مستشفيات بالمملكة

وافقت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأحد، على إجراء دراسة سريرية محكّمة دوليًا في سبعة مستشفيات بالمملكة، وذلك على عددٍ من مضادات الفيروسات، التي قد تسهم في علاج «كورونا المستجد».

جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للهيئة على «تويتر»، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، على إجراء هذه التجربة السريرية التضامنية مع دول العالم؛ لاختبار فعالية هذه المضادات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الهيئة، عن إصدار «الدليل التوجيهي المساعد» للجهات المعنية بإجراء الدراسات السريرية في المملكة؛ وذلك لتوضيح آلية إجراء الدراسات السريرية في ظل جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أوصت الهيئة جميع الجهات المعنية بإجراء التجارب السريرية باتخاذ كافة التدابير الاحترازية، الصادرة أو التي تصدر مستقبلًا من وزارتي الصحة والداخلية، والمجلس الصحي السعودي، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، والمكملة للتوصيات الموجودة بهذا الدليل، والتي قد يتم تحديث هذا الدليل بناء عليها.

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وأكدت الهيئة، عدم ممانعتها لأي إجراءات قد تراها الجهات البحثية ملائمة لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وضمان سلامة المشاركين وممثل يتلك الجهات ووقايتهم من خطره.

وحثت الهيئة جميع الجهات البحثية على تكثيف جهودها فيما يتعلق باكتشاف أو تطوير ما قد يساعد على إيجاد فعال لهذه الجائحة، كما ستقدم كل سبل الدعم لمن يتقدم بمثل تلك الإجراءات.

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