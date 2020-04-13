أخبار السعودية اليوم.. تمديد منع التجول.. والحرس الوطني يطلق «الصيدلية الافتراضية»

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، بدايةً من صدور الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين بتمديد العمل بقرار منع التجول حتى إشعار آخر، وقيام الشؤون الصحية التابعة لوزارة الحرس الوطني بإطلاق خدمة «الصيدلية الافتراضية». وإلى التفاصيل..

خادم الحرمين يوافق على تمديد العمل بقرار منع التجول حتى إشعار آخر

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا بالموافقة على تمديد العمل بقرار منع التجول حتى إشعار آخر. ويأتي ذلك وفقًا لمعدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية.

وأهابت وزارة الداخلية، بالجميع، الالتزام بالأمر الكريم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وتؤكد في الوقت ذاته استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاث عشرة.

بالفيديو.. الحرس الوطني يطلق خدمة الصيدلية الافتراضية لتوصيل الأدوية عن طريق الناقل الرسمي

أعلنت الشؤون الصحية التابعة لوزارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، عن إطلاق خدمة «الصيدلية الافتراضية»؛ وذلك بالتواصل مع المرضى عن بُعد وتوصيل الأدوية لهم عن طريق الناقل الرسمي، فيما أشار محمد زيد الكثيري مساعد مدير الصيدليات الخارجية بوزارة الحرس الوطني، عبر فيديو نشرته الوزارة بحسابها الرسمي على تويتر؛ إلى أن الصيدلية الافتراضية هي خدمة المريض باعتماد وصفة أو توصيف دواء عن بُعد؛ فلا يلزم حضور المريض لاستلام الدواء ولا يحضر إلى العيادات الخارجية شخصيًّا؛ فمسؤولو العيادة سيتصلون به، والطبيب سيخاطبه أيضًا ويتعامل معه عن بُعد أيضًا.

وزارة الصحة: تسجيل 429 إصابة جديدة بكورونا.. و59 إجمالي الوفيات

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ٤٤٦٢، فيما سُجَّلت 7 حالات وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 59حالات، ووصلت حالات التعافي 761 حالة.

مصادر: قرارات من الصحة لتقنين إصدار واستخدام تصاريح التجول

اطلعت «صحيفة عاجل» من مصادر لها، على إصدار وزير الصحة «توفيق الربيعة» عددًا من القرارات تهدف إلى تقنين عمليات استخدام النموذج التعريفي المخصص لمن تتطلب أعمالهم التنقل خلال فترة سريان منع التجول؛ وذلك بعد ما تمت ملاحظته من زيادة مطردة في أعداد من تم استثناؤهم وتكرار استخدام التصاريح على مدار أوقات المنع.

باستثناءات معدودة.. وزارة الصحة تُعلِّق حضور الإداريين إلى العمل

أصدر وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم الأحد، تعميمًا إلى القيادات الصحية، ومديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، علقّ بمقتضاه حضور موظفي الأعمال الإدارية في القطاع الصحي إلى مقرات العمل؛ وذلك تماشيًا مع الاحترازات والتدابير الوقائية، وأهمية وضع كل الاستعدادات اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، واستثنى من التعميم، الموظفين الذين يعملون في مواجهة الجائحة، أو من لهم علاقة مباشرة بخدمة المرضى، أو تتطلب طبيعة أعمالهم الوجود في مقرات العمل.

بالإجماع.. «أوبك+» توافق على خفض إنتاج النفط بـ9.7 مليون برميل يوميًّا

كشفت مصادر مطلعة، مساء الأحد، أن الدول المُصدِّرة للنفط من خارج منظمة «أوبك» المعروفة بـ(أوبك+)، وافقت بالإجماع على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميًّا، لشهري مايو ويونيو المقبلين، من أجل رفع الأسعار المنهارة من جراء أزمة «فيروس كورونا»، إلا أن المكسيك عارضت الكمية.

«حساب المواطن»: فاتورة الكهرباء ليست من مستندات الحصول على الدعم

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أوضح برامج «حساب المواطن»، اليوم الأحد، عبر حسابه الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أن فاتورة الكهرباء ليست من المستندات المطلوبة للحصول على الدعم، ويجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب؛ حتى لا يؤثر على الأهلية، مشيرٌا إلى أن تلك الوثائق تشمل عقد الإيجار الموحد، أو صك الملكية للسكن، أو مشهد إثبات سكن جامعي، أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

شاهد.. توضيح الداخلية بشأن تصاريح التنقل للفئات المستثناة من قرار منع التجول

أوضح متحدث وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم الأحد، آلية العمل بـ«النموذج الموحد» لتصاريح التنقل للفئات المستثناة من قرار منع التجول، غدًا الاثنين، مشيرًا إلى نموذج محدد تقوم بتعبئته الجهات الحكومية لمنسوبيها، وتقوم بالتصديق عليه بجانب اعتماده من وزارة الداخلية.

الإطاحة بمواطنَين ومقيم في واقعة السطو على عامل محطة وقود بجازان

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف بن عبدالرحمن الحكمي، إن شرطة منطقة جازان، ألقت القبض على مواطنَين ومقيم ظهروا في فيديو وثقوا فيه قيامهم بواقعة سطو على عامل محطة وقود بجازان وسلب ما معه من مبلغ مالي، مشيرًا إلى أنه تم تتبع المقطع الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية للكشف عن منفذي الواقعة وضبطهم.

«ساما» توجه البنوك والمصارف بتمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي وتعليق تجميد الحسابات البنكية

وجَّهت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، البنوك والمصارف إلى تمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي المنتهية، أو التي على وشك الانتهاء حتى تاريخ 10/10/1441هـ، مع أهمية استيفاء موافقة العميل على التمديد، ومراعاة بحث الحلول اللازمة لتسهيل إجراءات تجديدها وإيصالها إلى العملاء بكافة السبل المتاحة.

لرفع جودة الخدمات.. توجيهات عليا بربط كافة الجهات الحكومية بمنصة وطني

كشفت مصادر لـ«عاجل» عن صدور توجيهات عليا إلى كافة الجهات الحكومية بسرعة ربط خدماتها إلكترونيًّا بمنصة تجربة المستفيدين «منصة وطني» التابعة لبرنامج أداء؛ لقياس أداء تلك الجهات ورفع جودة الخدمات.

طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على 12 منطقة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الاثنين، لافتةً إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية، المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على 12 منطقة.

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