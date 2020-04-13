خلال محادثة ثلاثية.. خادم الحرمين وبوتين وترامب يؤيدون اتفاق «أوبك+» لخفض إنتاج النفط

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، محادثة هاتفية ثلاثية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول نتائج اجتماعات «أوبك+».
وأعلن الكرملين في بيان أصدره مساء الأحد، أن الزعماء الثلاثة «أيدوا الاتفاقات التي تم التوصل إليها ضمن مجموعة أوبك+ للحد من إنتاج النفط على مراحل وبشكل طوعي، بهدف إرساء الاستقرار في الأسواق العالمية وضمان صمود الاقتصاد العالمي».
وأضاف الكرملين أن بوتين والملك سلمان وترامب اتفقوا خلال المكالمة على الاستمرار في الاتصالات بينهم.
وتوصلت دول مجموعة «أوبك+» إلى اتفاق وصف بـ«التاريخي»؛ حيث أجمعت على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، في أكبر تخفيض على مدى التاريخ.
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