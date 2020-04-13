«البلديات» تتيح استخراج تصريح التنقل للعاملين بأنشطتها وقت الحظر في الرياض

تزامنًا مع اعتماد نموذج موحد للفئات المستثناة من قرار منع التجول، أتاحت بوابة «بلدي» التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.. أتاحت للجهات التابعة لها استصدار التصريح عبر خطوات ميّسرة تُمكِّن من الحصول عليه قبل الثالثة مساء غد الاثنين؛ حيث بدء العمل على النموذج الموحد وإلغاء التصاريح القديمة.

ووجَّهت الوزارة أصحاب المنشآت التابعة لها بالدخول على منصة «بلدي»، واختيار أيقونة «إصدار تصريح تنقل خلال فترة الحظر للأنشطة المستثناة»، إضافةً إلى تسجيل العمالة المراد إصدار تصاريح تنقل لهم، ليتم إحالة الطلب إلى البلدية المعنية في مدينة الرياض لمراجعته والموافقة عليه.

وقالت الوزارة: «إنه في حال تنقل المصرح لهم عن طريق الحافلات يتم إصدار تصريح واحد لسائق الحافلة، كما يتم إشعار صاحب المنشأة بالموافقة من خلال رسالة SMS، والدخول على منصة (بلدي) لطباعة التصاريح الخاصة به».

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وأفادت الوزارة بأنه «للحصول على موافقة وزارة الداخلية، يجب على أصحاب المنشآت ختم تصاريح التنقل من خلال زيارة مقارها أو عبر ممثليها في القطاعات البلدية»، فيما أهابت الوزارة بأصحاب المنشآت الإسراع في إنهاء تصاريحهم؛ لتجنب تعطيل أعمالهم ومصالحهم، وبما يحقق التناغم مع التوجيهات الحكومية في قطاعاتها المختلفة.

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