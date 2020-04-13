وبين الشهراني أنه تم رصد 43 مخالفة صحية وإغلاق 6 محلات مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 271 جولة ميدانية قام بها المراقبين خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لاتقل عن متر بين كل متسوق وآخر، وتنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق.
يدكر أن الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.
ودعت البلدية جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية خميس مشيط: 271 زيارة تفتيشية خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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