بلدية خميس مشيط: 271 زيارة تفتيشية خلال أسبوع

أتلفت بلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي نحو 260 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية. وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط الأستاذ سليمان بن عبدالله الشهراني، أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) مما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وبين الشهراني أنه تم رصد 43 مخالفة صحية وإغلاق 6 محلات مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 271 جولة ميدانية قام بها المراقبين خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لاتقل عن متر بين كل متسوق وآخر، وتنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق.

يدكر أن الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

ودعت البلدية جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.