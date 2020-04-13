السعودية اليوم / جامعة نجران تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية للطلاب والطالبات



نجران 19 شعبان 1441هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واس

تواصل جامعة نجران ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، تقديم خدماتها الإلكترونية للطلاب والطالبات.

وأوضحت الجامعة أن عدد لوحات المناقشة خلال الأسبوع الماضي بلغت 8399، وعدد التقييمات 43552، فيما بلغت عدد الملفات المستعرضة 3425853، وإجمالي عدد المستخدمين 85590 مستخدماً.

وبينت الجامعة أن عدد الحاضرين الفرديين 30697، فيما بلغت عدد الفصول الافتراضية المنشأة 10087، بينما بلغ إجمالي عدد الحاضرين في جميع الجلسات 41286 .

من جانبه أكد عميد عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور خيران آل رجب، أن هذه الإحصائيات تؤكد الحضور المميز من قبل طلاب وطالبات الجامعة للمحاضرات عبر الفصول الافتراضية ونجاح استمرارية العملية التعليمية وفق الخطط التي أعدتها الجامعة، مشيراً إلى تفاعل الطلاب والطالبات خلال المحاضرات والاستفادة التامة من البرامج الإلكترونية التي اعتمدتها الجامعة لضمان سير العملية التعليمية.

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