السعودية اليوم / إمارة الباحة تستخدم تقنية المسح الحراري الجوي بأسواق النفع العام بالمنطقة



الباحة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واس

استخدمت إمارة منطقة الباحة اليوم, تقنية المسح الحراري الجوي عبر طائرات "الدرون" المزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف التي تعمل على الذكاء الاصطناعي، لمراقبة درجة حرارة مرتادي أسواق النفع العام بمدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

وتقوم طائرات "الدرون" التي تستخدمها إمارة الباحة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في معهد الفضاء والطيران بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة, وتحديد من لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي، لاتخاذ الإجراءات الوقائية بهدف متابعة سلامة المتسوقين بالمنطقة.

// انتهى //

23:43ت م

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الباحة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واساستخدمت إمارة منطقة الباحة اليوم, تقنية المسح الحراري الجوي عبر طائرات "الدرون" المزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف التي تعمل على الذكاء الاصطناعي، لمراقبة درجة حرارة مرتادي أسواق النفع العام بمدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتقوم طائرات "الدرون" التي تستخدمها إمارة الباحة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في معهد الفضاء والطيران بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة, وتحديد من لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي، لاتخاذ الإجراءات الوقائية بهدف متابعة سلامة المتسوقين بالمنطقة.// انتهى //23:43ت م0207

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