السعودية اليوم / الأرصاد وحماية البيئة تواصل جولاتها التفتيشية في مناطق المملكة



جدة19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واس

قامت فرق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجولات تفتيشية استجابة للبلاغات الواردة إليها عن المخالفات البيئية في مختلف مناطق المملكة .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمراقبة البيئية والالتزام البيئي المهندس سليمان بن عبيد السنقوف أن الهيئة نفذت (98) جولة تفتيشية في مناطق المملكة استجابة للبلاغات الواردة إليها خلال الفترة من (16 مارس إلى 10 أبريل 2020م) ، حيث شملت الجولات النشاطات الصناعية والتعدينية والتنموية والزراعية ,وتم خلالها رصد (26) منشأة، غير ملتزمة بيئياً, فيما بلغ عدد المنشآت الملتزمة (72) منشأة .

وأوضح السنقوف أن فرق التفتيش تعمل بشكل مستمر للتأكد من مدى التزام المنشآت بالمقاييس والمعايير البيئية, وتصحيح الأوضاع البيئية المخالفة وكذلك المراقبة المستمرة على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أوغير مباشر وتطبيق القوانين المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية .

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23:24ت م

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