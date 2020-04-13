السعودية اليوم / " صحة عسير " تسجل ٧٠٠ طلب للتبرع بالدم ضمن مبادرة " نجيك لبيتك "



أبها 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واس

استقبلت صحة عسير ٧٠٠ طلب للتبرع بالدم خلال أول ٤ أيام من إعلان مبادرة " نجيك لبيتك " .

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع أن المبادرة تهدف إلى وصول عربة مخصصة إلى منزل الراغب في التبرع بالدم وتمكينه من التبرع بعد اجتياز الفحوصات الطبية اللازمة، مع تطبيق أدق الإجراءات الوقائية والاحتياطات الاحترازية اللازمة، مثل وسائل الحماية الشخصية والتطهير وفق بروتوكولات مكافحة العدوى المعتمدة.

وأبان آل شايع أنه تم جمع ٤٣ وحدة دم، خلال نفس الفترة، حيث سيتم مواصلة العمل في نطاق المبادرة في “ أبها، محافظة خميس مشيط، محافظة أحد رفيدة “، منوهاً على الراغبين في التبرع بالدم الدخول على برنامج "وتين" عبر رابط المبادرة ( https://forms.gle/n6voSZ2v4Q5poxHZ7 ), لحجز موعد التبرع بالدم في أي من بنوك الدم بالمنطقة.

// انتهى //

23:12ت م

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