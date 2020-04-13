شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ» يوافق على استقبال البحوث المتخصصة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على بدء استقبال البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من المتخصصين (أفراداً وجهات)، عقب اكتمال الضوابط والمعايير كافة للبحوث التي أقرتها اللجنة المتخصصة. جاء ذلك بعد عدة اجتماعات (افتراضية) عقدتها اللجنة التي شكلها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ برئاسته، والنائب الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد نائباً للرئيس وعضوية عدد من وكلاء الوزارة والمتخصصين، استشعاراً لأهمية بذل الجهود الشرعية كافة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ومواكبة لجهود الدولة في منع انتشار الوباء وتماشيًا مع رسالة الوزارة وأهدافها.

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