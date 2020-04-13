السعودية | ولي العهد وترمب: خفض إنتاج النفط يتناسب مع تداعيات كورونا

شكرا لقرائتكم ولي العهد وترمب: خفض إنتاج النفط يتناسب مع تداعيات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في اتصال هاتفي الأحد، نتائج اجتماع مجموعة (أوبك +).

وأعرب ولي العهد وترمب عن ترحيبهم بالوصول هذا اليوم لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.

هذا وتوصل تحالف أوبك بلس، الذي يضم أعضاء المنظمة، ودولاً من خارجها أبرزها روسيا، إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج النفط، يوصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.

وقالت أوبك بلس في مسودة بيان أن إجمالي تخفيضات إنتاج النفط العالمية السارية من 1 مايو 2020 سيتجاوز 20 مليون ب/ي.