السعودية | الملك سلمان وترمب وبوتين يؤكدون على أهمية استقرار أسواق النفط

شكرا لقرائتكم الملك سلمان وترمب وبوتين يؤكدون على أهمية استقرار أسواق النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي والرئيس الروسي، الأحد، على أهمية استقرار اسواق النفط لدعم الاقتصاد العالمي.

وفي اتصال هاتفي مشترك استعرض الملك سلمان ودونالد ترمب وفلاديمير بوتين أبرز ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة (أوبك +).

كما أعرب القادة عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والمحافظة عليه من قبل الدول المنتجة.

وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها والالتزام بها في سبيل استقرار الأسواق البترولية ولدعم الاقتصاد العالمي.