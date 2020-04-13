، مدربا الفتح والفيحاء يكشفان أسلوب حياتهما في السعودية ونعمة "اللغة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كرة القدم في حوار بين الأحساء والمجمعة وبرلين

ضمن نشاطها الإعلامي، بثت جمعية التسويق الرياضي السعودية على قناتها في اليوتيوب وضمن برنامج "مدارات رياضية"، لقاءً عن بعد مع مدربي الفتح والفيحاء.



وكان موضوع الحلقة عن "تأثر وتأثير سمعة المدرب الأجنبي بالدوري السعودي"، حيث تم استضافة البلجيكي يانيك فيريرا 39 سنة مدرب نادي الفتح، وكذلك البرتغالي خورخي سيماو 43 سنة مدرب نادي الفيحاء كونهما من المدربين الشباب والمتميزين، ولإلقاء الضوء على طموحاتهما وماذا يعني التواجد في الدوري السعودي بالنسبة للمدربين الأوروبيين الشباب وكيفية انعكاس هذه التجربة عليهم ورؤيتهم لكرة القدم السعودية.



وأدار اللقاء عبر الإنترنت المذيع عبدالمحسن القباني المتواجد في مدينة برلين الألمانية، وقد أبدى المدربان سعادتهما للمشاركة في الحلقة الأولى لبرنامج يتبع جمعية متخصصة في التسويق الرياضي، وكذلك سعادتهما للتواجد في السعودية معربين عن ارتياحهما الكبير للعيش هنا وخوض تجربة التدريب في الدوري السعودي الذي يعتبر أنه الأقوى ليس في الشرق الأوسط فقط بل وفِي قارة آسيا.

وقال البرتغالي خورخي سيماو مدرب نادي الفيحاء : "كنت أتمنى لو كان حاجز اللغة بين المدربين وبين العاملين في المجال الرياضي أقل لأن هذا سيسهم في رفع مستوى التفاهم والتعلم، بالإضافة إلى أنني كنت أتمنى لو كانت الملاعب أكبر والحضور الجماهيري أكثر".



وأضاف: المدرب الأوروبي مثل غيره يبحث عن الفرص، وأن تقييم المدربين يحب أن يكون على حسب المستوى لا الجنسية، مشيراً أن الناس في البرتغال يعرفون الدوري السعودي ويعرفون أن أشهر المدربين البرتغاليين يدربون هنا أو دربوا هنا، وأكد أنه راغب بالعمل في الدوري السعودي فالعمل هنا يضيف لخبرته في التعامل مع مجتمعات مختلفة ولاعبين مختلفين، ولو أراد التدريب في أوروبا لعمل هناك.

وعن الإعلام الرياضي قال "ليس جديداً علي، لكن لحسن حظي لا أتحدث العربية بالتالي الضغط علي أقل".



وحول احتراف اللاعب السعودي في أوروبا قال سيماو: اللاعب السعودي يحب متابعة الأندية العالمية لكنه لا يرغب اللعب لها لأنه مرتاح، وقد يكون طموح معظمهم اللعب لنادي جماهيري محلي والوصول للمنتخب لكنهم يتمتعون بالشهرة والنجومية بين أهلهم وفِي بلادهم".



على الطرف الآخر، قال البلجيكي "يانيك فيريرا" مدرب نادي الفتح: "كرة القدم السعودية تطورت تطوراً حقيقياً في السنوات الأخيرة والعلاقات الإنسانية والتعامل الراقي الذي أجده يجعلني راغباً بالبقاء".

وأضاف: إنها فرصة لي شخصياً أن أعمل في دوري قوي كالدوري السعودي وأنا في سن صغيرة نسبياً.

وشدد على أن العمل في السعودية يفتح لهم كمدربين ولاعبين السوق الرياضي في كل المنطقة سواء الخليج أو آسيا لكن لا أستطيع القول إنه يفتح أبواب العمل في أوروبا !.

وقال: أعتقد أن كثيراً من المدربين لا يعلمون عن مقدار التغير والتطور الحاصل هنا في جميع مناحي الحياة؛ فعلى سبيل المثال مسألة حضور زوجات اللاعبين والمدربين لم تعد معقدة وتكاليف المعيشة منخفضة جداً والتجربة رائعة بالفعل".

وعن احتراف اللاعب السعودي خارجياً قال :"ينقصه الالتزام والمهنية وأنه لو طبق اللاعبون ذلك لرأيت عدداً منهم في أوروبا".