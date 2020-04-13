، العين: لا نمانع في بيع عقد "لابا".. وهذه حقيقة مفاوضات الهلال ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أكد عضو مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم ماجد العويس أنهم لم يتلقوا عرضاً رسمياً من أي نادٍ لشراء بطاقة مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي التوغولي لابا كودجو، موضحاً أنهم منفتحون على تلقي أي عروض جادة.
وقال العويس، في تصريحات نقلها موقع "الرؤية" الإماراتي رداً على خبر انتقال لابا كودجو لنادي الهلال السعودي: نحن كمجلس إدارة لا نغلق الباب أمام العروض الجادة، ولم نتلقَ أي عرض رسمي لا من الهلال ولا من غيره وإذا حدث ذلك، فإننا سنناقش الأمر الذي يضمن مصلحة النادي واللاعب معاً.
و ظهرت بعض التقارير الصحفية في الأيام الماضية أكدت رغبة الهلال في التعاقد مع كودجو، لتدعيم صفوفه وتعزيز قوته في رحلة دفاعه عن لقبه الآسيوي في الموسم الجديد، وليكون بديلاً للفرنسي بافيتيمبي غوميز، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق، بحسب ما ذكرته تلك التقارير.العين الهلال لابا كودجو
العين: لا نمانع في بيع عقد "لابا".. وهذه حقيقة مفاوضات الهلالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-12
أكد عضو مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم ماجد العويس أنهم لم يتلقوا عرضاً رسمياً من أي نادٍ لشراء بطاقة مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي التوغولي لابا كودجو، موضحاً أنهم منفتحون على تلقي أي عروض جادة.
وقال العويس، في تصريحات نقلها موقع "الرؤية" الإماراتي رداً على خبر انتقال لابا كودجو لنادي الهلال السعودي: نحن كمجلس إدارة لا نغلق الباب أمام العروض الجادة، ولم نتلقَ أي عرض رسمي لا من الهلال ولا من غيره وإذا حدث ذلك، فإننا سنناقش الأمر الذي يضمن مصلحة النادي واللاعب معاً.
و ظهرت بعض التقارير الصحفية في الأيام الماضية أكدت رغبة الهلال في التعاقد مع كودجو، لتدعيم صفوفه وتعزيز قوته في رحلة دفاعه عن لقبه الآسيوي في الموسم الجديد، وليكون بديلاً للفرنسي بافيتيمبي غوميز، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق، بحسب ما ذكرته تلك التقارير.
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
10:56 PM
أكد عضو مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم ماجد العويس أنهم لم يتلقوا عرضاً رسمياً من أي نادٍ لشراء بطاقة مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي التوغولي لابا كودجو، موضحاً أنهم منفتحون على تلقي أي عروض جادة.
وقال العويس، في تصريحات نقلها موقع "الرؤية" الإماراتي رداً على خبر انتقال لابا كودجو لنادي الهلال السعودي: نحن كمجلس إدارة لا نغلق الباب أمام العروض الجادة، ولم نتلقَ أي عرض رسمي لا من الهلال ولا من غيره وإذا حدث ذلك، فإننا سنناقش الأمر الذي يضمن مصلحة النادي واللاعب معاً.
و ظهرت بعض التقارير الصحفية في الأيام الماضية أكدت رغبة الهلال في التعاقد مع كودجو، لتدعيم صفوفه وتعزيز قوته في رحلة دفاعه عن لقبه الآسيوي في الموسم الجديد، وليكون بديلاً للفرنسي بافيتيمبي غوميز، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق، بحسب ما ذكرته تلك التقارير.
، العين: لا نمانع في بيع عقد "لابا".. وهذه حقيقة مفاوضات الهلال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر العين: لا نمانع في بيع عقد "لابا".. وهذه حقيقة مفاوضات الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.