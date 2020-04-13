، الإمارات تسجِّل 387 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 4123 حالة ،

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سجَّلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي عدد الحالات بالإمارات إلى 4123 حالة.
وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن الحالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. مشيرة إلى شفاء 92 حالة جديدة؛ وهو ما يرفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 680 حالة.
كما أعلنت الوزارة حالتَيْ وفاة؛ ليبلغ عدد الوفيات بالإمارات 22 حالة.الإمارات فيروس كورونا الجديد
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 12:54 AM
"الصحة" أعلنت حالتَيْ وفاة ليبلغ عدد الوفيات 22 شخصًاالإمارات تسجِّل 387 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 4123 حالة
سجَّلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي عدد الحالات بالإمارات إلى 4123 حالة.
وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن الحالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. مشيرة إلى شفاء 92 حالة جديدة؛ وهو ما يرفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 680 حالة.
كما أعلنت الوزارة حالتَيْ وفاة؛ ليبلغ عدد الوفيات بالإمارات 22 حالة.
، الإمارات تسجِّل 387 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 4123 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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