، "أمانة جازان" تطبق لائحة الاشتراطات لخدمة التوصيل المنزلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار جهودها المستمرة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد

في إطار جهودها المستمرة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، قامت وتقوم الفرق الميدانية في أمانة منطقة جازان بمرافقة نقاط التفتيش الأمنية بمدينة جازان للتأكد من تطبيق لائحة الاشتراطات الصحية لخدمة التوصيل المنزلي، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي خط الدفاع الأول للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الأمانة طبقت عمليًا لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية الأخرى للحد من تقشي فيروس كورونا المستجد وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

وأضاف "ابن سعيدان" أن الأمانة تحرص دائمًا على إنفاذ التوجيهات المستمرة من قِبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، التي تقضي بضرورة تطبيق كل التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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