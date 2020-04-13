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ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة مستعدة لخفض إنتاجها النفطي 2-3 ملايين برميل يوميًا.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن "نوفاك"، قبيل اجتماع "أوبك+"، أنه تحدث إلى نظيره الأمريكي ما يصل إلى ست مرات خلال الأسبوع الماضي.
وأعرب الوزير الروسي عن أمله أن تؤدي المحادثات مع الولايات المتحدة إلى استعادة الثقة المتبادلة، مما يؤدي إلى استمرار حوار الطاقة، وفقًا لـ"رويترز".
النفط
"نوفاك": أمريكا مستعدة لخفض إنتاجها النفطي بنحو 3 ملايين برميل يوميًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-12
ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة مستعدة لخفض إنتاجها النفطي 2-3 ملايين برميل يوميًا.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن "نوفاك"، قبيل اجتماع "أوبك+"، أنه تحدث إلى نظيره الأمريكي ما يصل إلى ست مرات خلال الأسبوع الماضي.
وأعرب الوزير الروسي عن أمله أن تؤدي المحادثات مع الولايات المتحدة إلى استعادة الثقة المتبادلة، مما يؤدي إلى استمرار حوار الطاقة، وفقًا لـ"رويترز".
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
08:55 PM
أعرب عن أمله في استعادة الثقة مع واشنطن
ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة مستعدة لخفض إنتاجها النفطي 2-3 ملايين برميل يوميًا.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن "نوفاك"، قبيل اجتماع "أوبك+"، أنه تحدث إلى نظيره الأمريكي ما يصل إلى ست مرات خلال الأسبوع الماضي.
وأعرب الوزير الروسي عن أمله أن تؤدي المحادثات مع الولايات المتحدة إلى استعادة الثقة المتبادلة، مما يؤدي إلى استمرار حوار الطاقة، وفقًا لـ"رويترز".
، "نوفاك": أمريكا مستعدة لخفض إنتاجها النفطي بنحو 3 ملايين برميل يوميًا ،
المصدر : الخليج 365
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