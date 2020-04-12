شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد والرئيس الأمريكي يرحبان بالوصول إلى اتفاق لتخفيض الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، أمس، مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وجرى خلال الاتصال استعراض نتائج اجتماع مجموعة (أوبك + ). وأعرب سمو ولي العهد والرئيس الأمريكي عن ترحيبهم بالوصول، لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.

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