شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد والرئيس الأمريكي يرحبان بالوصول إلى اتفاق لتخفيض الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاتصال استعراض نتائج اجتماع مجموعة (أوبك + ).
وأعرب سمو ولي العهد والرئيس الأمريكي عن ترحيبهم بالوصول، لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.
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