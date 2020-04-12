شكرا لقرائتكم خبر عن الملك و«ترامب» و«بوتين» يؤكدون أهمية استقرار أسواق النفط والان نبدء بالتفاصيل

جرى اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. وتم خلال الاتصال، استعراض أبرز ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة (أوبك +). وأعرب القادة عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والمحافظة عليه من قبل الدول المنتجة. وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها والالتزام بها في سبيل استقرار الأسواق البترولية ولدعم الاقتصاد العالمي.

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