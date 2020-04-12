جرى اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتم خلال الاتصال، استعراض أبرز ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة (أوبك +)، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقد أعرب القادة عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والمحافظة عليه من قبل الدول المنتجة.

وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها والالتزام بها في سبيل استقرار الأسواق البترولية ولدعم الاقتصاد

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الدكتور خالد الفاضل وزير النفط الكويتي عن توصل دول أوبك+ إلى اتفاق تاريخي وخفض إنتاج النفط بما يقارب 10 ملايين برميل يوميا بدءا من الأول من مايو/آيار المقبل.

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وكتب الفاضل في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "بفضل من الله ثم بالتوجيهات الحكيمة والجهود المتواصلة والمحادثات المستمرة منذ فجر الجمعة.. نعلن الآن عن إتمام الاتفاق التاريخي على خفض الإنتاج بما يقارب 10 ملايين برميل من النفط يومياً من أعضاء "أوبك +" ابتداء من الأول من مايو/آيار 2020”

وخلال محادثات مطولة جرت الخميس الماضي، توصل أعضاء "أوبك+" إلى اتفاق لكبح إنتاج الخام بما يعادل 10% من الإمدادات العالمية، وقالوا إنهم يريدون أن يخفض الآخرون 5% أخرى.

ويقضي الاتفاق بتخفيض الإنتاج عبر 3 مراحل، الأولى بـ10 ملايين برميل يوميا خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين.

وبحسب الاتفاق الجديد، ستخفض المكسيك إنتاج النفط 100 ألف برميل يومياً، بدلاً من الـ400 ألف برميل التي كانت مطلوبة في المحادثات السابقة.

ويتواصل هذا التخفيض في أول يوليو/تموز إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020 بواقع 8 ملايين برميل يوميا، ثم تقليص آخر بـ6 ملايين برميل يوميا من أول يناير/كانون الثاني 2021 إلى نهاية أبريل/نيسان 2022.