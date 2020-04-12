وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق أوبك+ بأنه "عظيم" وسيصون مئات الآلاف من وظائف الطاقة الأمريكية.

كما توجه ترامب بالشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مسؤولون مكسيكيون، الأحد، إن المكسيك ستقلص إنتاجها النفطي 100 ألف برميل يوميا، بدءا من مايو/ أيار بعد أن اتفق كبار منتجي الخام على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا خلال محادثات أوبك+.

وقال وزيرة الطاقة المكسيكية، روسيو نالي، على تويتر: "إن الاتفاق على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا اتخذته دول مجموعة أوبك+ بالإجماع، لكنها لم تذكر حصة المكسيك من الخفض".

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كانت المكسيك تعهدت من قبل بخفض الإنتاج 100 ألف برميل يوميا، وأكد مسؤولان تشبثها بذلك الهدف.

وخلال محادثات مطولة جرت، الخميس الماضي، توصل أعضاء "أوبك+" إلى اتفاق لكبح إنتاج الخام بما يعادل 10% من الإمدادات العالمية، وقالوا إنهم يريدون أن يخفض الآخرون 5% أخرى.

ويقضي الاتفاق بتخفيض الإنتاج عبر 3 مراحل، الأولى بـ10 ملايين برميل يوميا خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين.

وبحسب الاتفاق الجديد، ستخفض المكسيك إنتاج النفط 100 ألف برميل يومياً، بدلاً من الـ400 ألف برميل التي كانت مطلوبة في المحادثات السابقة.

ويتواصل هذا التخفيض في أول يوليو/تموز إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020 بواقع 8 ملايين برميل يوميا، ثم تقليص آخر بـ6 ملايين برميل يوميا من أول يناير/كانون الثاني 2021 إلى نهاية أبريل/نيسان 2022.