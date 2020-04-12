أعلن الجيش الليبي، الأحد، وصول 1500 إرهابي إلى طرابلس قادمين من تركيا، دون خضوع أي أحد منهم لتحليل فيروس كورونا.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن قوات الجيش رصدت وصول 1500 إرهابي إلى ميناء طرابلس قادمين من موانئ تركيا.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي ببنغازي، أن الطائرات التركية المسيرة ما زالت تستهدف قوافل الإمدادات الطبية والغذائية في ليبيا رغم الهدنة الإنسانية لمكافحة فيروس كورونا.

وتابع المسماري: "مطارات تركيا ما زالت تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميا، ولم يصلنا أي استنكار من الأمم المتحدة أو حقوق الإنسان إزاء العدوان التركي على بلادنا".



وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن كل المناطق العسكرية في عمل دائم ومستمر للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن القوات تراقب الحدود وتقف أمام الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة في جنوب شرقي البلاد.

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وقال المسماري: إن "هناك أسلحة تدخل إلى ميلشيا طرابلس بالرغم من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا".

وتابع أننا ندعم اللجنة العليا لمكافحة كورونا ونراقب الحظر، كما نقدم المساعدة الأمنية لضبط عملية الحظر الأمني لليبيين جراء كورونا.

وأكد المسماري أن كل مطارات العالم توقفت إلا مطارات إسطنبول ومصراتة وطرابلس، مستمرون في نقل الإرهابيين إلى ليبيا، مؤكداً أن تركيا تتجاهل وباء كورونا، وخطورة نقله إلى الليبيين.

وقال المسماري إن الطائرات الليبية تنقل الإرهابيين بدلا من نقل العالقين في الخارج.



وتحدث المسماري عن الإرهابي "شاكر فرمان صالح" من شمال سوريا والذي تم تجنيده من قبل المخابرات التركية وضمه للمليشيات التي تقاتل مع حكومة الوفاق، وتم رصده في صفوف مليشيات حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج.