5 % من مصابي كورونا يحتاجون أجهزة تنفس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

فيما سجلت وزارة الصحة أمس 429 حالة جديدة مصابة بكورونا، وتعافي41 حالة ووفاة 7 حالات، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن الحالات المصابة بالفيروس يختلف مستوى تأثرها، «فعالميا نعرف أن نحو 70 % إلى 80% وضعها الصحي مطمئن ومستقر وغير حرج، بينما 10 % إلى 20% منها ستحتاج إلى التنويم والملاحظة بشكل مستمر وتلقي رعاية طبية بمستوى معين، و5 % إلى 10% قد تكون بحاجة إلى عناية مركزة وحرجة، وجزء منهم سيحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي»، وذلك في رده على سؤال لـ»مكة» خلال المؤتمر الصحفي أمس عمن يحتاج من المصابين بكورونا لجهاز تنفس صناعي، وهل تقاس خطورة الوضع العام بعدد الحالات النشطة أم الحرجة؟

وأجاب العبدالعالي في سؤال آخر للصحيفة عن كيفية قياس خطورة الوضع العام، هل يكون بعدد الحالات النشطة أم الحرجة؟ فقال «عندما نقيس الوضع الراهن يكون بالحالات النشطة. وفي الوضع العام ننظر لإجمالي الحالات وتراكمها ومدى تسجيلها على المدى الزمني بشكل كامل».

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وأضاف أن عدد المستفيدين من خدمات الحجر الصحي والعزل المنزلي 40 ألف شخص، مبينا أن السعودية ضمن أفضل دول العالم على صعيد فحص تشخيص فيروس كورونا، مشيرا إلى أن «الشباب معرضون للإصابة بفيروس كورونا، ونحذرهم من الاستخفاف أو التهاون به».

من جهته أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، استمرار الجهات الأمنية والقوات العسكرية المساندة في تنفيذ مهامها خلال منع التجول، مبينا أنه لأهمية تحديد أعداد المصرح لهم بالخروج خال فترة منع التجول بادرت وزارة الداخلية بتحديث نماذج تصاريح التنقل، حيث تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه.

الإصابات الجديدة 429

المتعافون 41

الوفيات 7

4462 إصابة

761 الشفاء

59 حالة وفاة

40 ألف شخص استفادوا من الخدمات الصحية بالحجر الصحي والعزل المنزلي

7000 في ضيافة الصحة «الحجر الصحي«

95% من الموجودين في الحجر الصحي أوضاعهم مطمئنة

5 % اكتشفت إصابتهم من خلال المتابعة الطبية اليومية

توزيع الحالات الجديدة بحسب المدن