80 إصابة جديدة في الكويت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الكويت
سجلت الكويت 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع عدد الحالات إلى 1234.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أن حالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، فيما كانت 71 حالة لمخالطين من بينها حالتان لمواطنين كويتيين، والحالات الأخرى لمقيمين من الجنسية الهندية والبنجلاديشية والإيرانية والمصرية والنيبالية والباكستانية والفلبينية والسورية والبرتغالية.
وذكرت أن عدد الحالات قيد التقصي الوبائي بلغ ثماني حالات، ثلاث منها لمواطنين كويتيين، وثلاث لمقيمين من الجنسية الهندية، وحالتان لمقيمين من الجنسية المصرية، مضيفة أن الحالات التي تتلقى العناية الطبية المركزة بلغت 29 حالة، منها 10 حالات في العناية المركزة، فيما لا تزال 1091 حالة تتلقى الرعاية الطبية.
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