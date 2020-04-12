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الكاظمي يشكل الحكومة العراقية قبل رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد رجح برلمانيون عراقيون أن يقدم المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي تشكيلة الحكومة الجديدة قبل حلول شهر رمضان المبارك. وقال رئيس كتلة الرافدين في مجلس النواب يونادم كنا لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر أمس، إن «الكاظمي سيطرح برنامجه الحكومي خلال الأيام القليلة المقبلة».



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